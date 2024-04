BBB 24

Após eliminação, Beatriz dispara elogios para Davi: 'Cara incrível, forte, muito alegre'

Sister disse que pretende manter amizade com baiano fora do jogo

Publicado em 12 de abril de 2024 às 08:06

Davi e Bia, BBB 24 Crédito: Globo

Após recusar um abraço do baiano Davi Brito durante a eliminação e indicar que não queria seguir com a amizade, a paulista Beatriz Reis voltou atrás e teceu elogios para o brother nas redes sociais.

"Sempre gostei do Davi, até hoje eu gosto. Apesar do que a gente teve, fui um pouco malvada com ele, mas [...] vejo um cara incrível, forte, ele é muito alegre. O Davi sempre me empurrava para cima e ele é, Brasil, aquela pessoa alegre, carismática, forte, guerreira", afirmou.

Questionada se quer manter o contato fora da casa com alguns participantes, Bia disse que teve uma conexão forte com Davi, Alane, Isabelle, Matteus e Deniziane, e é com eles que quer manter a amizade fora do jogo.

"O Davi é uma pessoa que gosto muito, apesar do que aconteceu tenho sentimento verdadeiro por ele. Não sei como vai ser quando ele sair, como vai ser ele comigo. Mas eu super quero manter ele aqui fora", garantiu. Ela ainda citou Fernanda e Pitel como pessoas com quem não teve conexão.

Entenda rompimento de Davi e Bia

Davi e Beatriz se tornaram protagonistas de uma grande briga na reta final do Big Brother Brasil 24. Os dois tentaram se resolver e acabaram brigando mais uma vez.

O conflito começou durante o Sincerão na segunda-feira, 8, Davi deu o rótulo de "egoísta" para Bia. Com isso, eles discutiram ao longo da madrugada. "Falou de mim, vai me ouvir falar", disse a vendedora do Brás.

A briga não se resolveu e, na verdade, rendeu durante a terça-feira. À tarde, Davi procurou Bia para conversar e eles começaram um diálogo, que rapidamente se intensificou.

Do lado de fora da casa, Beatriz acusou o baiano de querer ser "o dono da razão" e, em contrapartida, o motorista reforçou que ela seria egoísta. "É tão egoísta que só quer falar", disse ele

Aos gritos, eles trocaram farpas enquanto outros brothers ouviam "[Você é] uma sacola de vacilo. É uma criança", reforçou Davi. "Meu jeito incomoda mesmo", respondeu Beatriz.