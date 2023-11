Após encerrar atividades, tradicional restaurante italiano é comprado por clientes

Após anunciar, em agosto, o final de suas atividades, a página no Instagram do Restaurante Zafferano, que funcionou por 18 anos em Salvador, trouxe uma novidade nesta sexta-feira (17). O espaço seguirá operando, a partir do dia 23, com outro nome: Zaffe, como era carinhosamente chamado por muitos.



O estabelecimento, que revelou grandes talentos para a cidade, como o chef Massimo Cremonini, atualmente à frente do próprio restaurante, foi adquirido por três ex-clientes assíduos do antigo projeto, que tinha o empresário Eduardo Andrade no comando.