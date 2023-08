Após fiasco financeiro, Globo decide cancelar The Voice Brasil

Após 11 temporadas, o The Voice chegará ao fim. Segundo o portal Notícias da TV, a emissora decidiu cancelar a atração após frustração com o resultado financeiro e de audiência da edição que foi ao ar no ano passado.



A décima segunda temporada, marcada para novembro, está confirmada e será a última do formato na emissora dos Marinho.



Ainda segundo a publicação, no entanto, a Globo cogitou não transferir a temporada de despedida, mas as inscrições foram abertas, e a página segue ativa no Gshow. As gravações devem começar em outubro.