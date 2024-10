TEATRO

Após fim de casamento, Heloisa Périssé vem a Salvador e estreia peça com Marcelo Serrado

Atriz passou alguns dias no Litoral Norte e chegou a Salvador na sexta-feira (18)

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 11:11

Heloísa e Marcelo visitaram restaurantes no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Após confirmar o fim do casamento com o diretor Mauro Farias, Heloisa Périssé desembarcou na Bahia. Após alguns dias no Litoral Norte, a atriz chegou, na sexta-feira (18), a Salvador, onde estreou, neste final de semana, a comédia Avesso do Avesso, com Marcelo Serrado.

Ao lado da produção e direção da peça, os atores aproveitaram o sábado (19) no Rio Vermelho, antes e depois do espetáculo, que marcou a estreia nacional. Heloísa e Marcelo conheceram o Isola Cucina Italiana, em frente à Casa de Iemanjá, e posaram ao lado do chef sardo Marco Caria, à frente do espaço.