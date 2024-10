MIOCARDITE AGUDA

Após receber alta, Raquel Brito fala sobre saúde: ‘Não estou 100%’

A ex-peoa Raquel Brito conversou brevemente com os seguidores neste sábado (12) sobre o seu estado de saúde. Ela contou que saiu pela manhã para fazer uma caminhada com a mãe, Elisângela.

Raquel foi diagnosticada com miocardite aguda, segundo boletim médico divulgado pela equipe dela, em seu Instagram. “A paciente Raquel Brito Santos de Oliveira, foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram diagnóstico de miocardite aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso”, diz o comunicado.