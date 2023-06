Após revelar traição publicamente, Neymar perde seguidores

O jogador Neymar, de 31 anos, conseguiu agitar as redes sociais nesta quarta-feira (21) ao revelar que traiu a namorada, Bruna Biancardi, que está esperando o primeiro filho.



No entanto, mesmo depois da carta aberta afirmando a pulada de cerca, o atleta do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira tem visto os números de seguidores caírem drasticamente.