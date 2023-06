Neymar pede desculpas a Bruna Biancardi após suposta traição: 'Errei'

Neymar se manifestou publicamente pela primeira vez após os boatos de que teria traído sua namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador, com a influencer Fernanda Campos. Em texto publicado no Instagram, o atleta pediu desculpas a namorada e admite que errou.



"'Bru', faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na noss vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", iniciou o jogador.