ZERO APROXIMAÇÃO

Após rompimento de amizade, Rodriguinho revela mágoa de Salgadinho

Sambista rompeu amizade de 35 anos com o ex-Travessos

Publicado em 30 de março de 2024 às 11:06

Salgadinho, Rodriguinho Crédito: Redes sociais

O cantor e ex-BBB Rodriguinho saiu do programa com algumas polêmicas, principalmente aquelas sobre o comportamento dentro do reality show. Fora da casa, o pagodeiro Salgadinho resolveu romper a amizade com o eliminado da Globo.

Em conversa ao jornal O Globo, Rodriguinho revelou ter ficado bastante chateado com a atitude do amigo de 35 anos: "Confesso que fiquei chateado, até porque achava que ele me conhecia. Então, acho que ele poderia esperar para falar comigo aqui fora, e não fazer da forma que fez".

Apesar da chateação, Rodriguinho contou que ainda não conseguiu conversar com o amigo, ou ex-amigo, devido a agenda lotada após sair do programa. "Creio que um dia eu vou encontrar com ele e vou falar", ressaltou.

No início de março, Salgadinho publicou uma indireta nas redes sociais, e muitos entenderam que foi para Rodriguinho. "Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus".