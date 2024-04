Após sair da Globo, Fátima Bernardes dá entrevista em outra emissora nesta quinta-feira (4)

NOVOS ARES

O programa também terá a participação do cantor Leo Jaime

4 de abril de 2024

Após ter anunciado sua saída da TV Globo, no final de fevereiro deste ano, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes dará uma primeira entrevista em outra emissora nesta quinta-feira (4). A ex-global é uma das convidadas do programa “Sem Censura”, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães, às 16h. Ela deverá falar sobre a carreira dela e de projetos para o futuro.

Conduzido com vários convidados em uma mesa redonda, o programa também terá a participação do cantor Leo Jaime, que comemora 40 anos de carreira e enaltece um hobby atual: aulas de balé. Estarão presentes ainda a narradora esportiva Luciana Zogaib, que será a primeira mulher a integrar o time de narradores da TV Brasil e da Rádio Nacional; e a psicóloga clínica e parental Cíntia Aleixo, que vai falar de maternidade e da síndrome do ninho vazio.

A nova versão do “Sem Censura” estreou em 26 de fevereiro, mesmo dia em que Fátima Bernardes anunciou que estava se desligando da TV Globo depois de 37 anos.

A atração da TV pública é um programa de entrevistas exibido de segunda a sexta-feira, sempre com convidados diferentes e ligados às artes ou a discussões sociais e políticas relevantes. O programa é exibido ao vivo.

Olimpíadas de Paris 2024

Fátima Bernardes, aliás, vai cobrir os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 pela Play9, empresa que tem como sócios o influenciador digital Felipe Neto e o jornalista e empresário João Pedro Paes Leme. A marca firmou uma parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e com o YouTube para cobrir a competição. O projeto “Paris é brasa!“, desenvolvido em formato de branded content, terá a jornalista e apresentadora no time.

Além dela, que é um dos maiores nomes da comunicação brasileira, o projeto conta ainda com influenciadores de renome, como Igão e Mítico, do Podpah, Valen Bandeira e Matheus Costa (em parceria com o pai e fiel escudeiro “Seu” Zé), Daniel Braune, Fábio Cruz, Rafa Tuma e Lulu. Durante a competição, a Play9 contará com 60 pessoas em Paris além de mais 40 no Brasil. No total, a cobertura vai durar 22 dias, somados às ações pré-Olimpíadas, que devem ser iniciadas em abril pelos influenciadores.

O “Paris é brasa!” vai mostrar os bastidores e curiosidades sobre a participação do Time Brasil ao longo da competição e, para isso, contará com uma programação ao vivo promovida pelas marcas patrocinadoras na homepage do YouTube.

​”Estamos muito animados com essa cobertura que vai misturar esporte, emoção e diversão. Os públicos de cada um dos influenciadores são complementares, cativos e gigantescos. Nossa ideia é uma ocupação digital multiplataforma”, afirmou João Pedro Paes Leme, CEO e cofundador da Play9.

Além disso, os conteúdos serão pulverizados para outras plataformas, como TikTok, Instagram e X (antigo Twitter) para chegar à meta de 1 bilhão de views ao longo das Olimpíadas. As entregas de conteúdo serão diárias, publicadas de hora em hora por pelo menos um dos influenciadores parceiros do projeto e replicados pelas páginas que compõem a Onda Digital, operação da Play9 e MField.

“Estar inserido em uma ação que envolve a maior competição do planeta é motivo de muito orgulho para o Podpah. É um projeto que tem sinergia com a nossa forma de pensar porque vamos produzir conteúdos à nossa maneira e como o nosso público gosta e se identifica. Queremos colocar a torcida brasileira mais próxima dos nossos atletas e aumentar ainda mais a conexão entre eles”, afirmou Victor Assis, CEO do Podpah.

“O projeto é a união do movimento de estratégia e posicionamento de marca planejados pelo COB para o ciclo, além de ter a capacidade de engajamento que nossos patrocinadores desejam quando associaram suas marcas ao COB e ao Time Brasil”, ressaltou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.