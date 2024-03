CONTRATO POR OBRA

Após sucesso nas últimas novelas, Nicolas Prattes é dispensado pela Globo

Ator recebeu elogios após Todas as Flores, do Globoplay

O ator apareceu em vários trabalhos nos últimos anos, incluindo a primeira novela do Globoplay, o sucesso 'Todas as Flores', ganhando a categoria de ator coadjuvante no 'Melhores do Ano', do Domingão com Huck, em 2023. Em seguida, fez a última novela das 19h, Fuzuê, que acabou em fevereiro.