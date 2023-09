Após traição ser exposta, perfil de Chico Moedas sai do ar

A situação de Chico Moedas, ex-namorado de Luisa Sonza, não está nada boa, principalmente em relação às redes sociais. Isso porque, no início da tarde desta quarta-feira (20), o perfil do influenciador sumiu do Instagram.



Muitos internautas desconfiam que os fãs da cantora deu início a uma 'guerra' contra o rapaz, e decidiram denunciar a conta de Chico, fazendo com que caísse o perfil no Instagram.



Ele, que tinha 615 mil seguidores, foi perdendo cada vez mais ao longo desta quarta-feira após a cantora revelar ao vivo no Mais Você que foi traída pelo ex-namorado em um banheiro de um bar no Rio de Janeiro.