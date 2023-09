Luísa Sonza se revolta ao ver seguidora defendendo Chico: 'Pare de tratar homem como menino'

A cantora Luísa Sonza rebateu uma seguidora no Instagram que defendeu Chico Moedas após o término do casal. A internauta Gabriela Rios condenou a atitude da artista em revelar o fim e a traição em rede nacional.



"Chico não queria exposição nenhuma. Aí foi a Luísa Sonza em TV aberta e confessou para todo mundo que ele traiu e ainda disse que foi no bar", apontou.