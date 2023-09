Não quiseres: Luísa Sonza anuncia término de relacionamento com Chico

A cantora Luísa Sonza anunciou que chegou ao fim o namoro dela com Chico Moedas. Em participação no Mais Você (TV Globo), a cantora disse a Ana Maria Braga que foi traída pelo muso inspirador da música 'Chico', maior sucesso do novo álbum da artista.



O término ocorre após diversas crises motivadas pela traição. Também surgiram notícias na imprensa apontando que o rapaz, supostamente tímido, não estava lidando bem com a fama que atingiu após o sucesso da música.