LUTO

Artista baiano Edy Star morre aos 87 anos, deixando legado de irreverência e pioneirismo

Ele estava internado em estado grave em São Paulo

Nascido em Juazeiro, na Bahia, em 10 de janeiro de 1938, Edy Star iniciou sua trajetória artística ainda adolescente, participando do programa “A Hora da Criança”, na Rádio Sociedade da Bahia. Desde o início, incorporava influências do cabaré, da chanchada e do teatro de revista, características que marcaram seu estilo irreverente. A informação da morte foi divulgada pela Billboard.>