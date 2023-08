Assumidos! Marina Ruy Barbosa surge em evento ao lado do namorado milionário

Depois de tanto esconder que estava em um novo relacionamento, finalmente a atriz Marina Ruy Barbosa assumiu o romance com o empresário Abdul Fres, de 39 anos.



Os dois foram vistos em clima de romance na noite desta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro, durante um evento que ocorria para promover a marca de roupa da artista. Ambos deram um beijo apaixonado na frente da imprensa e dos convidados.



Discreto na vida pessoal, Abdul posou ao lado da namorada e de outros convidados durante o início do evento, uma delas é a melhor amiga de Marina, a atriz Luma Costa, além do pai da artista, Paulo Ruy Barbosa.