QUESTÃO FAMILIAR

Ator Alain Delon foi posto em 'proteção judicial forçada'

O ator francês Alain Delon, atualmente com 88 anos, está sob proteção judicial reforçada. A medida ocorre em meio a uma disputa familiar entre seus três filhos.

Segundo informações, Delon está impossibilitado de administrar os bens. "Isso significa que ele não tem mais liberdade plena para administrar seus bens e as decisões que possa tomar, e permite gerir certos aspectos médicos que lhe dizem respeito", disse uma fonte à agência de notícias AFP.

Assim, cabe ao tutor administrar o patrimônio do ator, inclusive as suas contas bancárias. Desde 2019, ele está com a saúde debilitada, após sofrer um AVC.