Ator Allan Souza defende a namorada, Rafa Kalimann, após ataques sobre novela

Informações circularam que atriz teve atritos com elenco da Globo

Além da forma como atua, os boatos que circulam na internet também informam que Rafa teve atritos com o elenco da produção global, gerando mal-estar entre os outros atores. Com a repercussão negativa, Allan saiu em defesa da namorada.

"Sempre optei por viver o silêncio, mais reservado. Mas nesses últimos dias, sabendo do risco da minha exposição, achei necessário vir aqui, pela crueldade de mentiras que a pessoa e admiro vem sofrendo", começou o ator. "Grande parte da minha evolução como ser humano vem sendo não julgar o próximo, e esse vem sendo um dos grandes aprendizados ao lado da Rafa", disse.

Ele aproveitou para criticar não só as fake News, mas também alguns veículos de comunicação e contas de fofocas no Instagram que propagaram a informação errada. Para ele, há um nicho que estaria tentando "desqualificar o tempo todo o trabalho da Rafa, o que reflete diretamente no ser humano dela".