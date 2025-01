FAMOSOS

Ator da Globo diz que a pornografia 'destruiu a sexualidade do homem'

Ele revelou ainda que tenta conscientizar seus amigos sobre os malefícios da pornografi

Chay explicou que, como membro de uma geração que cresceu com a internet discada, foi exposto precocemente à pornografia. “Fui de uma geração que teve o primeiro contato com a pornografia de maneira muito intensa, principalmente na época da internet discada, quando a banda larga chegou em 2003. A pornografia estava ali o tempo todo, até mesmo quando você baixava uma música e, sem querer, recebia um vídeo pornográfico junto”, comentou.

O ator revelou que, por conta dessa experiência, decidiu deixar de consumir conteúdo pornográfico para preservar sua vida sexual e prazer. "A pornografia, para mim, é uma das piores coisas que você pode fazer com sua vida sexual", afirmou.

Chay também comparou o acesso à pornografia no passado com o de hoje, destacando que o fácil acesso aos conteúdos pornográficos através dos celulares, principalmente para as gerações mais jovens, pode prejudicar a forma como se vê o sexo. Ele considera isso uma "canibalização" das fantasias sexuais, que podem se tornar “tristes e deprimentes”, substituindo o desejo genuíno por uma visão superficial e distorcida.