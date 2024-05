Ator da série 'General Hospital' morre baleado em tentativa de assalto nos EUA

Mãe do ator afirma que Wactor foi baleado sem ter reagido ao assalto

Johnny Wactor, de 37 anos, ator conhecido por seus trabalhos na série General Hospital, morreu durante uma tentativa de assalto ao seu carro no centro de Los Angeles na manhã do último sábado, 25, de acordo com o site americano TMZ.