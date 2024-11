JIM DE 'THE OFFICE'

Ator John Krasinski é eleito o homem mais sexy de 2024

Krasinski é conhecido por seus papéis nas séries The Office e Jack Ryan, além de ser o criador da franquia Um Lugar Silencioso

O ator, diretor e produtor norte-americano John Krasinski, de 45 anos, conhecido por ser o personagem Jim do sitcom The Office, foi eleito o homem mais sexy do mundo de 2024. Em publicação da revista People, que elege anualmente um novo nome para o título, ele aparece na capa do mês de novembro.