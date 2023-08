Ator Sidney Sampaio é socorrido após cair de janela de hotel em Copacabana

Famoso por papéis em novelas da Globo, o ator Sidney Sampaio, de 43 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro após cair de uma janela de hotel, que fica em Copacabana, na manhã desta sexta-feira (4).



O artista estava hospedado no alojamento, e teria começado uma confusão dentro do quarto do hotel, segundo informações do Balanço Geral RJ. Sampaio teria quebrado o cômodo que estava acomodado por volta das quatro da manhã.