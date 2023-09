Ator Victor Meyniel é espancado no Rio; defesa alega homofobia

O ator Victor Meyniel foi espancado na noite deste sábado, 2, na portaria de um prédio na zona sul do Rio de Janeiro. Nas imagens divulgadas pela assessoria do ator, é possível ver o agressor desferindo diversos socos contra Victor enquanto o porteiro do local olha.



Após a agressão, o ator passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Junto com a mãe Regina Meyniel, prestou queixa na 12ª DP contra o acusado.