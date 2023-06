Atores relembram baixos salários da Globo e revelam fase em que 'mal conseguiam se sustentar'

Atores revelam baixo salário no começo da carreira. Crédito: TV Globo / Redes sociais

Fazer parte do elenco de uma novela ou série da TV Globo é o sonho de qualquer ator, seja ele um jovem aprendiz ou veterano com currículo invejável. Geralmente, esses profissionais listam como consequências desta conquista a tão desejada fama, o cobiçado reconhecimento profissional e a oportunidade do bom salário. Contudo, relatos de ex-atores da emissora provaram que nem tudo é o que parece acontecer.



Recentemente, Fiuk fez uma live para seus seguidores no Instagram e revelou que o salário que ganhava na época que foi protagonista de Malhação ID, em 2009, era muito abaixo do que alguns internautas imaginavam. O artista interpretava Bernardo, par romântico de Cristiana, papel da atriz Christiana Ubach.

"Uma curiosidade sobre Malhação é que eu era o protagonista máximo. E ganhava R$ 1.500 por mês, ao contrário do que muita gente pensa. O negócio era 'punk', mas é claro que as coisas foram mudando, porque depois ganhei uma visibilidade irada e tudo foi acontecendo, fui crescendo. O comecinho foi sinistro", revelou o ator e cantor, que atuou em outras produções da emissora e ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil 2021.

A atriz e comediante Katiuscia Canoro revelou, também recentemente, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, detalhes da sua participação no programa Zorra Total, em que ficou até 2015.

A artista, que interpretava a icônica Lady Kate, chocou os fãs ao dizer que ganhava um salário de R$ 2 mil e não tinha dinheiro para pegar um táxi até os Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro. "Cheguei no Zorra, ganhava R$ 2 mil de salário. Eu pagava R$ 700 de aluguel. Não podia ir de ônibus para o Projac porque as pessoas me reconheciam, e eu não tinha dinheiro para pegar táxi. Ia ligando para as pessoas para pegar carona", relatou.

Gabi Lopes

Em outubro de 2022, Gabi Lopes surpreendeu Lucas Guedez e Rafael Uccman no Poc Cast ao revelar o salário que recebia durante sua participação em Malhação - Sonhos, exibida entre 2014 e 2015. Apesar de ter várias experiências anteriores na televisão, o cachê que ela recebeu para trabalhar na emissora de segunda a sábado, por mais de oito horas por dia, era baixo.

"Meu salário era de R$ 2,1 mil , mas com os descontos era R$ 1,8 mil. Meu aluguel, na época, era R$ 1,5 mil. Consegui dividir com o Juliano Laham na época, então a gente dividia custos. A gente morava no Minha Casa Minha Vida, lá em Jacarepaguá, do lado da Globo, sem luxo nenhum", contou.

Ainda segundo a atriz, o que a salvava no final do mês eram as ações de merchandising, já que sua personagem caiu no gosto dos patrocinadores, além do vale-alimentação. "Fazia muito (merchandising da) Coca-Cola e muito (da) Acuvue nas cenas mesmo, e ganhava R$ 700 por publi com a minha personagem", disse

"Todo dia de manhã ia pra Globo, de segunda a sábado, trabalhava pra caramba, amava. E tinha o VR (Vale-Refeição), que era minha alegria. Mas era engraçado porque todo mundo achava que era muito luxo", lembrou.

Iran Malfitano

O ator Iran Malfitano, que foi protagonista de Malhação em 2001, também revelou que o salário que ganhava durante sua participação na trama global deixava a desejar. A revelação aconteceu também em outubro do ano passado, enquanto estava confinado em A Fazenda 14, reality show da Record. Ele conversava com o empresário Shayan Haghbin.

"Quando eu conversei com o Alex (outro participante do programa), ele falou: ‘C******, estou falando com o Iran Malfitano!’. E eu respondi: ‘Ah é? Então senta aí. Quando fui protagonista, há 20 anos de Malhação, o meu salário era de R$ 1 800?, revelou o ator.

Lúcio Mauro Filho

Também em 2022, o ator e comediante Lúcio Mauro Filho lembrou do salário de R$ 1.200 que ganhava enquanto interpretava o personagem gay Alfredinho, no humorístico Zorra Total. Ele também falou, no podcast Papagaio Falante, que precisou convencer o pai a deixá-lo aceitar o trabalho."Eu ganhava R$ 1,2 mil no Zorra. Queria morar com Cíntia (Oliveira, mulher do artista desde 1999), ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. E, para a gente alugar apartamento, alguém tem que estar trabalhando (formalmente)", ressaltou.

Marcos Oliveira

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família, contou que a quantia que ganhava pelas reprises da série de comédia não era o suficiente. O ator, que teve de investir R$ 85 mil para tratar de uma fístula, recebe cerca de R$ 600 pelas reprises da produção. "Quando depositam, é R$ 600 no máximo", destacou.

Tonico Pereira