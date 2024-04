Atriz baiana dá detalhes de personagem em ‘Justiça 2’, nova série da Globo

CONFIRA

Quem assistiu ‘Pantanal’ vai se lembrar da cena em que uma mulher que buscava ajuda na estrada e acabou roubando o caminhão de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), justamente quando o personagem entrou na trama. A rápida aparição de Raissa Xavier, baiana de Salvador, já rendeu o apelido de “Pistoleira do Pantanal” e viralizou nas redes sociais. A atriz por trás da personagem logo vai reaparecer nas telinhas, desta vez em outro papel relevante, agora na série Justiça 2, da autora Manuela Dias. Raissa irá interpretar Moema, uma garota de programa do prostíbulo de Kellen (vivida por Leandra Leal) e se envolverá com um deputado. As gravações da série de Manuela Dias aconteceram, em sua maioria, no Distrito Federal.

A artista contou ao Alô Alô Bahia que o novo trabalho promete surpreender. “Responsabilidade. Justiça é uma série profunda, porque traz a realidade do brasileiro. As injustiças sociais, o poder e o dinheiro acima de tudo e diante de um país onde o pobre não tem vez, até onde vai o ser humano. Manuela Dias constrói as tramas brilhantemente e você consegue acompanhar de todos os ângulos, não tem como não se identificar de alguma maneira dentro dessas histórias. Eu tô ansiosa pra esse trabalho estrear e apresentar mais uma mulher forte e decidida nessa nova trama”, contou.

Ela narra que a trama envolvendo sua personagem vai mostrar como a relação de poder pode afetar as mais variadas classes sociais. “Moema é uma prostituta do Cabaré de Luxo de Kellen (Leandra Leal), uma mulher que entende a sua realidade e busca fazer seu trabalho da melhor forma, sem passar por cima de ninguém. Ela pode não ter uma profissão tão respeitada socialmente, mas não aceita ser injustiçada por qualquer outra pessoa, independente do poder que essa tenha. Só que ela vai se envolver com um deputado e aí… só assistindo pra saber!”, disse a atriz ao Alô Alô Bahia.

Relembrando o trabalho em Pantanal, Raissa falou de como o reconhecimento da sua atuação reverbera até hoje. Exibida de 28 de março a 7 de outubro de 2022, a novela teve 167 capítulos e foi exibida originalmente na Rede Manchete em 1990. “Foi uma participação que me orgulho muito, uma cena que só foi possível acontecer por conta do trabalho de toda uma equipe. E são muitas pessoas por trás. Tive muita sorte de ser escolhida pela produtora Rosane Quintaes, ser dirigida pelo olhar sensível do Gustavo Fernandes, contracenar com um dos maiores atores do Brasil, Irandhir Santos, em uma grande produção”, conta.

“Todos esses fatores, além do teor da cena, que trazia uma humanidade de uma mulher à margem da sociedade em desespero pelo dinheiro, além de trazer o feminismo pra tela da novela das nove junto com a minha verdade e emoção transformaram a cena nesse momento mágico. Eu amei ser a pistoleira do Pantanal e vibrei com cada comentário sobre essa mulher que não foi julgada ao olhar do público, eu cumpri o meu objetivo, conseguiram enxergar a força que essa mulher carregava dentro de si”, afirma Raissa.

Morando no Rio de Janeiro, a artista também já participou da novela “Segundo Sol”, em 2018, ambientanda em Salvador. Ela interpretou Berta, a irmã de Narciso (Osmar Silveira) na novela das nove. “Trabalhar em novela é um desafio que eu quero sempre ter na minha vida. Chamo desafio, porque, de fato, é constante o aprendizado, um ritmo mais acelerado de produção e que precisa de alguns macetes que só a prática pode te ensinar. Mas, o que eu acho mais legal de fazer novela é que é popular”, diz a atriz.

Além de representar papéis na televisão, Raissa Xavier acumula funções na internet e também na literatura. Como escritora em 2020, segue escrevendo cordéis e poesias, além de manter ativa a veia humorística em seu perfil nas redes sociais.

“Eu acho que o artista nunca é uma coisa só. Somos multi. Uma coisa não anula a outra. Eu amo poder viver todas essas vertentes, o meu negócio é comunicar, emocionar, pensar junto, abrir esse espaço do diálogo e acho que consigo e posso fazer isso no palco, na internet ou nas minhas poesias. Essa é a minha paixão maior: a comunicação”, acrescenta.