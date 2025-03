NOVO TALENTO

Atriz baiana faz estreia no cinema em 'Uma Tia da Pesada 3'

Mariana Maia celebrou momento: "Experiência incrível"

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2025 às 10:15

Marina Maia fará parte do longa Crédito: Divulgação

A atriz Marina Maia, natural de Salvador, faz parte do elenco de "Uma Tia da Pesada 3 – A Vingança Final", o terceiro longa da franquia produzida pela Cintra Produções em parceria com a Sonata Filmes. O primeiro filme da série já está disponível no Prime Video, enquanto o segundo tem previsão de estreia em breve. >

Marina expressou sua empolgação com a experiência única de participar do projeto. “Gravar o meu primeiro filme foi uma experiência incrível. Foram dias de muito trabalho e aprendizado que vou levar para a vida toda. Além disso, fiz amizades muito especiais e ainda tive o prazer de contracenar com a Tamara Taxman. Estou muito feliz”, afirmou a atriz. >

Além de se emocionar com a experiência, Marina também compartilhou sua expectativa sobre o filme: “Tenho certeza de que o público vai se divertir muito, porque foi feito com muito carinho. Mal posso esperar para que todos assistam”.>

A história de "Uma Tia da Pesada 3 – A Vingança Final" gira em torno do QG dos Nerds, que, com a ajuda de Tia Fátima, tenta capturar Blimunda, uma vilã que ameaça a segurança das crianças e do colégio. A trama mistura momentos de mistério e ação enquanto o grupo tenta desmascarar a vilã e frustrar seus planos malignos.>