LOIRÍSSIMA

Atriz Cacau Protásio surpreende web com visual repaginado: 'Tô insuportável'

A atriz Cacau Protásio apareceu nas redes sociais com um novo visual, cerca de um mês após o anúncio da separação do fotógrafo Janderson Pires. Em um vídeo nos stories do Instagram, Cacau exibiu suas madeixas em uma nova coloração e tamanho: a atriz global surgiu um megahair loiro, longo e cacheado. "Gente, eu amei meu cabelo novo. Eu tô insuportável!", agradeceu a cabelereira Elis de Sá.