Atriz de 'Renascer' detalha namoro à distância com capoeirista baiano

A professora Lu de “Renascer”, interpretada por Eli Ferreira, já viveu várias decepções amorosas na novela, mas, por outro lado, a atriz mantém um relacionamento sério e apaixonado com o capoeirista baiano Ajaye Damasceno. O casal está junto há três anos e vive um namoro à distância.

Em entrevista exclusiva ao EXTRA, a artista revelou que os dois “valorizem muito os momentos em que estão juntos" por morarem em locais diferentes, mas que nunca imaginou ter um relacionamento à distância. "O coração fica dividido entre o trabalho no Rio, a casa em São Paulo e o amor na Bahia. Fica puxado, mas estamos levando e curtindo sempre", conta.

Ajaye Damasceno é professor de berimbau e dá aulas online para gringos. Ele pratica capoeira no Instituto de Capoeira Angola ALAGBEDÉ, mas é pouco ativo nas redes sociais. O seu último post foi em novembro de 2023. "Continuemos na nossa busca pelo aprofundamento, permitindo que o sentimento nascido na alma nos movimente. A capoeira Angola é uma força natural", escreveu o baiano.

Sobre o início do namoro, a atriz ainda revelou que passou um período em Salvador, foi quando ela e o atual namorado se aproximaram. Fiel do candomblé, ela diz que a questão religiosa ajudou os dois a se aproximarem. Já quanto ao futuro, Eli planeja ser mãe. "Acho lindo a maternidade e me vejo tendo alguns filhos, não apenas um ou dois", declara.