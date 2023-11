Atriz de 'Sex and The City', Frances Sternhagen morre em Nova York

Frances Sternhagen (de rosa) morre em Nova York. Crédito: Reprodução

A atriz Frances Sternhagen, que esteve em séries de sucesso, morreu na última segunda-feira (27), aos 93 anos, de causas naturais. Ela estava em sua casa, em New Rochelle, Nova York. A informação é da imprensa americana.



A morte foi confirmada pelo filho da artista, Tony Carlin, ao New York Times.



No seriado "Sex and The City", ela interpretou Bunny MacDougal, mãe do personagem Trey MacDougal, ex-marido de Charlotte (Kristin Davis), uma aristocrata conservadora que rendeu muitas cenas engraçadas. Também interpretou a avó do Dr. Carter (Noah Wyle) em "Plantão Médico" (E.R.).

Frances Sternhagen ganhou dois Tonys, considerado o Oscar do teatro. Ela estabeleceu sua carreira de sucesso no teatro, muitos anos antes de passar para a televisão. Sternhagen estreou na Broadway em 1955 e recebeu seu primeiro Tony (o Oscar do teatro) em 1974 por seu trabalho em "The Good Doctor", de Neil Simon. Ela voltou a ganhar novamente o troféu em 1995 por interpretar a viúva Tia Lavinia em um revival de "The Heiress".

A chegada no cinema aconteceu em 1967 como a bibliotecária perspicaz Charlotte Wolf em "Subindo por Onde se Desce", de Robert Mulligan, produzido por Alan J. Pakula, com quem mais tarde retomou a parceria em "Encontros e Desencontros" (1979) e "See You in the Morning" (1989), ambos também produzidos e dirigidos por Pakula.

Entretanto, seu papel cinematográfico mais lembrado é como a médica Dr. Marian Lazarus, que ajuda Sean Connery a resolver uma série de assassinatos em um remoto campo de mineração espacial no thriller de ficção científica "Outland: Comando Titânio" (1981). Ela ainda interpretou uma policial no famoso terror "Louca Obsessão" (1990), adaptação de Stephen King dirigida por Rob Reiner.

Televisão

Sua participação televisiva se intensificou a partir de 1986, quando foi escalada para viver a mãe do carteiro Cliff (John Ratzenberger) na 5ª temporada de "Cheers". O papel se tornou recorrente e ela recebeu duas indicações ao Emmy de Melhor Atriz Convidada pelo desempenho.

Em 1997, ela virou Milicent Carter, a avó do Dr. John Carter, grande protagonista da série "Plantão Médico", gerando um participação que se estendeu por cinco temporadas e um total de 21 episódios.

Paralelamente, a partir de 2000 também virou Bunny MacDougal, cuja proteção pelo filho Trey (Kyle MacLachlan) tornou a vida da nora Charlotte (Kristin Davis) um inferno em "Sex and the City". Sem senso de limites, ela chegou a invadir o quarto dos recém-casados para entregar muffins frescos, apenas para encontrá-los no meio do sexo matinal. E foi novamente indicada ao Emmy por isso.