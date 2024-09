ASSUNTO DELICADO

Atriz Giselle Itié revela ter sofrido estupro na adolescência

Segundo ela, o abuso fez com que desenvolvesse depressão

*Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

A atriz Giselle Itié fez um relato forte nesta quinta-feira, 26, durante a estreia do podcast Exaustas, que apresenta ao lado de Carolinie Figueiredo e Samara Felippo. Ela revelou ter sofrido um estupro durante a adolescência, quando tinha apenas 17 anos.

"Eu perdi a minha virgindade em um estupro", leu Giselle em um trecho de um texto preparado previamente para o podcast. "Foi nesse momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era ‘oca’. [...] Foi no silêncio que o meu corpo gritava e pedia socorro."

Segundo ela, o abuso fez com que desenvolvesse depressão, transtornos alimentares e que tentasse tirar a própria vida. Giselle também relatou que começou a sofrer com abusos sexuais quando tinha 12 anos. "A forma como os meninos e homens me tratavam era nojenta", disse.