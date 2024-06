PORTUGAL

Atriz Luana Piovani resgata cachorro perdido em Lisboa

Ela voltava do Rock in Rio quando encontrou o cão da raça labrador

A atriz Luana Piovani usou suas redes sociais para contar que resgatou um cachorro que estava perdido na cidade de Lisboa, em Portugal. Luana voltava do Rock in Rio Lisboa quando encontrou o cão da raça labrador.

"Senhoras e senhoras, olhem a novidade. Estávamos voltando pra casa do Rock in Rio e eis que aparece o golden júnior seguindo o carro com essa cara mais fofa do mundo", disse. Ela contou que sua filha se apaixonou pelo animal. Porém, a atriz já começou um movimento para encontrar os donos do cachorro.