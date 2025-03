APÓS NOVA DENÚNCIA

Atriz volta atrás e diz que caso de racismo não foi com empresário de Claudia Leitte

Tania Tôko afirmou que fato aconteceu, em 2023, mas com outra pessoa: 'Não sei bem o nome do cidadão'

A atriz Tânia Tôko esclareceu que não foi o empresário Fabio Almeida que a tratou com "soberba" e a quem ela se referiu como uma pessoa que "odeia negros". Em uma rede social, a atriz escreveu que "não sabe bem o nome do cidadão" com que isso aconteceu e que o episódio foi em 2023. Em mensagem ao jornal, Tânia disse que já conversou com o empresário e se retratou.>

O comentário inicial da atriz foi feito na mesma rede social, em uma publicação sobre a denúncia de injúria racial feita contra Almeida, empresário de Claudia Leitte e Carlinhos Brown, entre outros. "Eu tinha certeza absoluta que um dia esse RACISTA iria cair, ele ODEIA negros, e eu já fui vítima da soberba dele dentro de um bloco de Ivete Sangalo. Na época não me pronunciei publicamente porque eu sabia que um dia menos dia ele iria cair... CAIU", dizia o texto, comentando a notícia sobre Almeida. >

Horas depois, do Rio de Janeiro, a atriz disse que o fato aconteceu, mas não foi com Almeida. "Aconteceu sim, mas foi com outro empresário da artista no Carnaval de 2023 que bem sei o nome do cidadão", escreveu ela. "Depois eu até vi que não era o empresário que fez o que fez comigo, é um outro, que ficou depois dele", afirmou, dizendo que se equivocou. >

A atriz, famosa por viver Neuzão em "Ó Paí, Ó", disse ainda que vai fazer um vídeo com Almeida ao voltar a Salvador. "Esse de Claudia Leitte eu já conheço, já falei com ele. Quando chegar em Salvador vou fazer um vídeo com ele", prometeu. >

Caso em camarote >

Fábio Almeida foi alvo de denúncia de injúria racial após protagonizar uma briga durante o Carnaval de Salvador. As informações são da coluna Fábia Oliveira do Metrópoles que afirma que Fábio se envolveu em brigas e foi expulso duas vezes de um camarote na terça-feira de Carnaval (4).>

A confusão teria começado na área VIP do camarote, quando o empresário encontrou uma jornalista responsável por fazer uma matéria sobre Claudia Leitte e partiu para cima da profissional. Ele teria ofendido ela e botado o dedo no rosto de forma agressiva.>

Depois, mais uma confusão. Fábio Almeida teria se exaltado novamente após um dos seus agenciados tentar sair do camarote com brindes e não conseguir sair pelo portão destinado aos artistas. Fábio ficou insatisfeito com a situação e decidiu tirar satisfação com os seguranças, foi aí que ele teria proferido ofensas racistas.>

Ainda segundo fontes da coluna, visivelmente alterado, ele gritou e deu tapas no peito de um funcionário do camarote, recebendo de volta um soco que o levou ao chão. Após a briga, ele teria sido expulso do espaço, mas conseguiu voltar e as ofensas criminosas continuaram.>

Ao voltar, desta vez Fábio teria sido racista com outro funcionário, que estava no lugar do colega que revidou sua agressão mais cedo. A situação de embate físico de repetiu e ele precisou ser contido e expulso pelos seguranças do camarote.>

A Polícia Civil da Bahia informou ao CORREIO que O Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) investiga o caso, que aconteceu em um camarote da Avenida Oceânica, bairro de Ondina. "A vítima, que trabalhava em um camarote, relatou ter sido ofendida e agredida por um empresário do ramo da música após impedir a saída de brindes do local, seguindo determinações da organização do evento. O suspeito teria proferido xingamentos de cunho racial e adotado comportamento agressivo. Oitivas e diligências seguem para esclarecer o fato", diz o texto. >