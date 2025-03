DENÚNCIA

Empresário de Claudia Leitte é acusado de injúria racial contra funcionário em Salvador: 'Vai fazer o que agora, seu preto?'

Fábio Almeida foi alvo de denúncia após briga em um camarote de Salvador

Elis Freire

Publicado em 14 de março de 2025 às 19:29

Fábio Almeida e Claudia Leitte Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O empresário Fábio Almeida, responsável pela gestão da carreira de Claudia Leitte e Carlinhos Brown, foi alvo de denúncia de injúria racial após protagonizar uma briga durante o Carnaval de Salvador. As informações são da coluna Fábia Oliveira do Metrópoles que afirma que Fábio se envolveu em brigas e foi expulso duas vezes de um camarote na terça-feira de Carnaval (4). >

Segundo a coluna, a confusão teria começado na área VIP do camarote, quando o empresário encontrou uma jornalista responsável por fazer uma matéria sobre Claudia Leitte e partiu para cima da profissional. Ele teria ofendido ela e botado o dedo no rosto de forma agressiva. >

Depois, mais uma confusão. Fábio Almeida teria se exaltado novamente após um dos seus agenciados tentar sair do camarote com brindes e não conseguir sair pelo portão destinado aos artistas. Fábio ficou insatisfeito com a situação e decidiu tirar satisfação com os seguranças, foi aí que ele teria proferido ofensas racistas. >

Ainda segundo fontes da coluna, visivelmente alterado, ele gritou e deu tapas no peito de um funcionário do camarote, recebendo de volta um soco que o levou ao chão. Após a briga, ele teria sido expulso do espaço, mas conseguiu voltar e as ofensas criminosas continuaram. >

Ao voltar, desta vez Fábio teria sido racista com outro funcionário, que estava no lugar do colega que revidou sua agressão mais cedo. A situação de embate físico de repetiu e ele precisou ser contido e expulso pelos seguranças do camarote.>

Denúncia registrada

Segundo a coluna, um dos funcionários agredidos registrou um boletim de ocorrência por injúria racial contra o empresário.>

No relato, o trabalhador afirmou ter sido alvo de ofensas racistas enquanto coordenava o ambiente e aplicava a regra de que os brindes oferecidos aos frequentadores não poderiam ser retirados do local. Segundo ele, Fábio Almeida o insultou com a seguinte frase: “Seu filho da puta, prepotente, ignorante… Você vai fazer o que agora, seu preto?”>