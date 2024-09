CONFIRA RANKING COMPLETO

Bahia é o 8° estado que mais escutou Marília Mendonça em 2024

A Bahia tem vários ritmos musicais, como arrocha e axé. Mas, no primeiro semestre de 2024, o sertanejo feminino tomou conta do estado nordestino. Segundo o Spotify, a Bahia foi o 8º estado a escutar Marília Mendonça, a eterna rainha da sofrência.

Para entrar no clima, o streaming criou o This Is Marília Mendonça, show histórico em tributo à artista, com Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos.