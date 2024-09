ESPORTE

Bahia sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica; saiba detalhes

Entre os dias 25 e 29 de setembro, a Bahia recebe o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica e a Copa Brasil Loterias Caixa de Conjuntos. As competições são promovidas pela Confederação Brasileira de Ginástica e contam com apoio da Federação Bahiana de Ginástica. O evento acontece na Arena de Esporte da Bahia, antigo Centro Pan-americano de Judô, em Lauro de Freitas, e terá a participação de 142 atletas, 56 clubes e 16 estados.

As apresentações no tapete iniciam a partir de quinta-feira (26) e a Bahia será representada por quatro equipes, sendo elas Gorba, Cetgym, Cegym e Kadosh. “Receber o Brasileiro na Bahia tem um gostinho diferente. Podermos contar com a torcida de casa, do apoio da nossa família faz muita diferença. Esperamos que o público baiano venha prestigiar as atletas da terra e que façamos um grande evento”, comenta a atleta baiana Keila Santos, convocada diversas vezes para a Seleção Brasileira.