Baiano Young Piva se apresenta no Palco Super Nova do Rock in Rio

O rapper apresentou canções autorais como Fogo, Rabetão e Antes Eu Corria Atrás

Luiza Gonçalves

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 20:42

Cantor baiano Young Piva no Palco Super Nova Crédito: Luiza Gonçalves/CORREIO

O baiano Young Piva se apresentou nesta quinta-feira às 18:30 no Palco Super Nova, no Rock in Rio. “Vim de lá da Bahia até aqui e estou feliz demais de estar nesse palco”, declarou o cantor no início do show.

Durante a performance, o rapper apresentou canções autorais como Fogo, Rabetão e Antes Eu Corria Atrás. Young Piva cantou ainda músicas fruto de sua parceira com o rapper Baco Exu do Blues, de quem é segunda voz.

Acompanhando o artista em turnês que rodam por todo o Brasil, um dos destaques foi Limão Siciliano, presente no EP Fetiche, lançado por Baco neste ano.