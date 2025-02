EVENTO

Baile O Pente realiza pré-Carnaval em Salvador

A programação terá muito pagode baiano, axé, pop e música afro-amazônica

Tharsila Prates

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 17:53

Martte Crédito: Divulgação

Contemplando variados ritmos, O baile O Pente realizará uma edição de Pré-Carnaval em Salvador nesta sexta-feira (21), a partir das 22h.>

Muito pagodão baiano, axé, pop, música afro-amazônica e tudo o que os DJs desejarem para tornar a pista animada. Na programação, Errari, Milla Brianezi, Belle, Assis, Felupz e Dricca Bispo lançando música nova e, pela primeira vez, a performance do cantor paraense Jeff Moraes, com o bloco Minha Boca Treme.>

Ainda haverá feira com afroempreendedores com acessórios e looks carnavalescos no térreo do Bombar, das 20h à meia-noite.>

“Um verão intenso merece programações quentes. Importante mesclar o que temos de melhor no Nordeste com o Sudeste [a festa acontecerá também em São Paulo]. Temos gente criando com originalidade e verdade nos quatros cantos do Brasil”, diz Uran, idealizador do Pente que estará entre Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo neste Carnaval. >

A organização lembra que não é obrigatório ir com fantasia, mas a casa premiará todos os fantasiados com um brinde-surpresa logo na entrada. >

Em Sampa, a festa será de ressaca no dia 7 de março, no Mundo Pensante. Os já consagrados Ivy Bad e Igonna estarão no comando das carrapetas, tendo ainda o reforço do também baiano Pivoman, do DJ maranhense Áster e do cantor paulistano Martte.>