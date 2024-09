ARTE NA RUA

Banda indicada ao Grammy Latino 2024 fará show no SSA Mapping

Banda Aguidavi do Jêje vai levar sua música afro-percussiva para o festival que ocorre de 8 a 13 de outubro

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 09:53

Banda indicada ao Grammy Latino 2024 fará show no SSA Mapping Crédito: Divulgação

Indicada ao Grammy Latino 2024 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o seu primeiro disco, a banda Aguidavi do Jêje vai levar sua música afro-percussiva para o 5º SSA Mapping, o maior festival de artes visuais e tecnologia do Nordeste do Brasil. Nos dias 12 e 13 de outubro, o evento ocupa a Praça Maria Felipa, no Comércio, com programação totalmente gratuita, e faz do Mercado Modelo a tela de videomapping para dezenas de obras visuais.

A apresentação do grupo, que encerra a agenda do sábado, será uma performance de música-imagem, com intervenções visuais criadas especialmente para o show pelo YOW! STUDIO, formado pelos VJs Gabiru e Lee Quick, gerando um espetáculo inédito e exclusivo. Fundada pelo percussionista Luizinho do Jêje, a Aguidavi do Jêje é referendada nos toques de candomblé da nação Jeje-Mahin: uma orquestra de atabaques que se autointitula “ritual percussivo”.

Músicos/ogãs com idades variadas, que cresceram no Terreiro do Bogum, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, fazem uma das mais interessantes e diferentes sonoridades na música contemporânea baiana. Representando uma importante herança ancestral ligada diretamente à história da diáspora brasileira, as letras rememoram cantigas de candomblé e trovas originais da cultura popular baiana, mas com um sotaque atual. Com arranjos inusitados, reúne em clima harmônico atabaques, berimbau, agogô, pandeiro, caxixi e outros instrumentos construídos pelos próprios integrantes, além de pedais de efeitos e bateria eletrônica.

Para o show, a dupla de VJs Gabiru e Lee Quick, do YOW! STUDIO, vai exibir videomapping conectado ao repertório, colocando música e imagem em diálogo direto. Sediado no litoral baiano, o duo criativo se formou a partir da música eletrônica no Brasil e atua com arte, tecnologia, cultura e pesquisa, tratando de temas como memória, ancestralidade, território, cultura pop, psicodelia e afrociberdelia.