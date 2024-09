GRATUITO

Banda Jammil faz show no Humaitá pelo Festival da Primavera

A banda Jammil e Uma Noites canta sucessos no projeto Vamos Ver o Pôr do Sol neste domingo (8)

Passou o feriado de 7 de setembro, a banda Jammil e Uma Noites retoma o projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, na Ponta do Humaitá neste domingo (8), a partir das 15h. No palco, além dos anfitriões, estarão presentes os cantores Jau, Robson Morais (Banda Mel) e Jhaca, a dupla sertaneja Bruninho e David, e as bandas Olodum e Filhos de Jorge.