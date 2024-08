SE DIVERTIR

Bar em Lauro oferece chope gratuito para celebrar o Dia dos Solteiros

Em comemoração ao Dia dos Solteiros, o Five Sport Bar do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, promoverá uma noite especial nesta quinta (15), a partir das 17h. O evento, em parceria com o Parque Shopping Bahia, contará com uma programação voltada para a paquera e a diversão, além do primeiro chope oferecido gratuitamente.

Os clientes poderão enviar recadinhos para outras mesas e desfrutar de um happy hour estendido até as 22h, com chopes gelados e uma variedade de drinks com 50% e petiscos com 30% de desconto. O cardápio inclui opções de drinks como Cosmopolitan, Apple Martini, caipirinhas, caipiroskas, GT Clássico, Tropical Gin, Gin Mule, Moscow Mule, Mojito, Lagoa Azul, Margarita e Sex on the Beach. Entre os petiscos, os preferidos são os espetinhos, Chorizo Gourmet, Bife Ancho Five, Picanha Prime, além da tradicional Costela Five.