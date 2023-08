'Barbie' se torna a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher nos Estados Unidos

O filme Barbie não para de quebrar recordes. Segundo o portal The Hollywood Reporter, o longa alcançou a maior bilheteria para um filme dirigido por uma mulher nos EUA, desbancando Frozen II. Enquanto o segundo longa da franquia Frozen havia alcançado US$ 477 milhões (R$ 2,37 bilhões, na cotação atual) nas bilheterias estadunidenses, Barbie ultrapassou os US$ 500 milhões (R$ 2,49 bilhões de reais) na última sexta-feira, 11.



O filme de Greta Gerwig também foi o primeiro live-action da história dirigido por uma mulher solo a alcançar mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundialmente. Esse marco foi alcançado somente 17 dias após a estreia.