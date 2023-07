Barbie tem o 2° maior público de estreia no Brasil desde 2014

O hype de "Barbie" se refletiu no público de estreia do filme, que entrou em cartaz nesta quinta-feira (20). Segundo a a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), 1,2 milhão de pessoas foram assistir o longa, segundo maior público de dia de estreia no Brasil desde 2014.



Ao total, foram arrecadados cerca de R$ 22 milhões com bilheteria. Em 2014, as estreias cinematográficas passaram para as quintas-feiras. Antes disso, elas aconteciam historicamente às sextas.