FORTALEZA

Barracas da Praia do Futuro, onde Wagner Moura gravou filme, se tornam patrimônio cultural

Lei foi sancionada pelo presidente Lula na terça-feira, mas veta decisões do poder municipal sobre manutenção da área federal

As barracas e a atividade desempenhada pelos barraqueiros da Praia do Futuro, que fica em Fortaleza (CE), foram reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro. O local serviu de cenário para a gravação do filme de mesmo nome estrelado pelo baiano Wagner Moura e dirigido pelo cineasta cearense Karim Aïnouz, em 2014.