Batekoo apresenta a festa Baile Mete Gala

O Grupo Batekoo promove amanhã o Baile Mete Gala, que acontece a partir das 22h, no Casarão Salvador (Av. Jequitaia). O evento, que promete ter uma vibe bem nostálgica, traz para a sua edição inaugural o tema Renascimento.



O baile propõe um tema disruptivo a cada ano, onde os convidados e o público são desafiados a seguir quando se vestir com criatividade e ousadia. O “dress code” sugerido para a data - embora não seja obrigatório - pede muito brilho, futurismo e glamour. Entre as principais referências da agenda, disco music, década de 80 e os bailes colegiais de formatura. Ingressos: R$ 50, à venda no Shotgun.