AMIGA DA SORTE

BBB 24: Giovanna vence prova e é líder pela segunda vez

Depois de uma semana na liderança do Big Brother Brasil 24, Giovanna levou a melhor na sorte, de novo, na prova desta quinta-feira (21) e é a décima quarta líder da temporada. Ela disputava a final com sua amiga e aliada Leyde Elin.

Além da liderança, a vitória garantiu a Giovanna um prêmio de R$ 15 mil e a entrada no TOP 10 do BBB 24.

A prova envolvendo muita agilidade e sorte dos brothers e sisters. Na primeira fase, realizada em duplas, uma pessoa precisa encontrar quatro cards em uma piscina de bolinhas e sair correndo para entregar para seu parceiro do outro lado. Este parceiro aperta um botão, recebe mais quatro cards e precisa levá-los de volta para a pessoa que estava do outro lado.

Davi e Matteus, Leidy Elin e Giovanna, Fernanda e Pitel foram as duplas que avançaram para a bateria final da primeira fase. Eles realizaram mais uma disputa no mesmo circuito, quando Giovanna e Leidy Elin avançaram para a segunda e última fase.

A segunda fase foi uma disputa de sorte. As sisters precisaram escolher um totem com um número premiado. Assm como na prova anterior, a nutricionista leva a melhor e encontrou o card de primeira.

Mais cedo, Giovanna vetou Beatriz da Prova do Líder no último decreto da sua primeira liderança. Ela usou a justificativa de que já havia colocado a vendedora no Paredão e queria evitar uma possível indicação à berlinda.