sua diversão

BBB 25: 7 curiosidades sobre o novo líder João Gabriel

Brother conquistou a primeira liderança individual no reality show

Portal Edicase

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 18:00

João Gabriel conquistou a primeira prova do líder individual desta edição Crédito: Imagem: Fábio Rocha | TV Globo

João Gabriel se tornou o primeiro líder do BBB 25 após a separação das duplas e a dinâmica que marcou o retorno de Gracyanne Barbosa à casa. A prova dessa semana envolvia o arremesso de sanduíches em caixas com diferentes pontuações, e no desempate João Gabriel levou a melhor. >

Como recompensa, além da imunidade, o brother recebeu R$ 10 mil e será o primeiro a ter uma festa do líder nesta edição. Para ficar com ele no VIP, escolheu João Pedro, Maike, Gabriel e Delma, além de Gracyanne, que garantiu sua vaga por meio do Quarto Secreto. >

Veja 7 curiosidades para conhecer mais sobre João Gabriel! >

1. Família de gêmeos

Além de seu irmão gêmeo, João Pedro, que está com ele no reality show , João Gabriel tem dois irmãos caçulas, Lucas Rafael e Miguel Felipe, que têm 6 anos e também são gêmeos. A família tem um forte histórico de gestações gemelares, incluindo as irmãs Talita e Rayana. A proximidade entre os irmãos é evidente, e João Gabriel destaca frequentemente a importância da família em sua vida, reforçando que seus relacionamentos familiares são sua maior base dentro e fora do BBB 25 . >

2. Paixão por rodeios

Desde os 15 anos, João Gabriel trabalha como salva-vidas de rodeios, jogando-se na frente dos bois para proteger os peões. Ele começou a treinar escondido do pai, demonstrando sua determinação desde jovem. “É doideira, tem que ser doido. E ligeiro!”, brincou o brother em entrevista ao Gshow. >

3. Ganhou um reality show virtual

Aos 18 anos, João Gabriel participou de um reality show virtual promovido pelo influenciador sertanejo Jacques Vanier. Mesmo sem muita prática com o celular, ele gravou vídeos de humor e venceu o concurso, ganhando uma viagem para a Festa do Peão de Barretos. Essa experiência o introduziu ao universo dos influenciadores digitais e após a competição, ele passou a viver e trabalhar em uma propriedade de Jacques, onde conheceu artistas como Ana Castela. >

João Gabriel tem tatuagens no braço esquerdo para se diferenciar do irmão João Pedro Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

4. Tatuagem identificadora

Para se diferenciar do irmão gêmeo, João Gabriel optou por tatuar o braço esquerdo, enquanto João Pedro fez suas tatuagens no braço direito. Essa escolha facilita a identificação, especialmente em situações em que estão juntos. >

5. Planos com o prêmio do BBB 25

João Gabriel já tem um plano bem definido caso vença o BBB 25. Ele pretende dividir a fortuna com sua família e ajudar a proporcionar uma vida mais confortável para todos. Entre os seus planos, estão dar um salão de beleza para a tia, uma casa para a mãe e um carro para o pai, visando melhorar a qualidade de vida de quem sempre esteve ao seu lado. >

6. Personalidade protetora

João Gabriel se descreve como uma pessoa extrovertida , humilde e extremamente competitiva. Ele também se considera o mais esquentado dos dois irmãos, especialmente quando alguém mexe com João Pedro. Nesses momentos, não hesita em tomar partido e defender o irmão com intensidade. >

7. Vida amorosa