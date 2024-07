MÚSICA

Beatles Para Crianças mistura música e brincadeira nos palcos

Espetáculo será apresentado em Salvador nos dias 27 e 28 de julho. Assinante Clube Correio tem 40% de desconto

Roberto Midlej

Publicado em 25 de julho de 2024 às 06:00

Beatles Para Crianças Crédito: divulgação

Ir pela primeira vez a um show na vida é um marco para muita gente e é bem provável que você, leitor, lembre da sua experiência inicial, quando viu seu artista favorito subir num palco. E já pensou ir ao seu primeiro show de rock e ainda sair de lá com um certificado que comprova sua presença? Pois essa e outras brincadeiras fazem parte do espetáculo Beatles Para Crianças - Meu Primeiro Show de Rock, que será apresentado neste sábado e domingo no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

Criado pelos educadores Fabio Freire e Gabriel Manetti, o show, além de ter canções da banda mais popular de todos os tempos, é repleto de atividades para entreter o público mirim. “Como é ‘Meu Primeiro Show de Rock’, a gente faz um show com muita interatividade, ‘ensinamos’ as crianças a fazer os movimentos característicos de uma plateia do rock, como balançar os braços, a cabeça, a pular… tem até uma aula de guitarra imaginária. E damos o certificado”, diz Fabio, que parece se divertir tanto quanto as crianças.

Professor de música em São Paulo, Fabio trabalha com o público infantil nas escolas onde ensina. Foi numa dessas instituições que o Beatles Para Crianças nasceu, de forma praticamente acidental, em 2012. “Numa escola onde eu ensinava música, pediram para eu fazer um show no intervalo. Foi um sucesso, as crianças adoraram e depois outra escola acabou pedindo o mesmo show”, lembra Fabio.

Meses depois, o professor viveu um momento especialíssimo, que foi decisivo para o sucesso do projeto. “O [programa de TV] Fantástico fez um concurso para selecionar algumas pessoas que iam conhecer Paul McCartney. Mandei um vídeo que mostrava 300 crianças num show cantando Yellow Submarine”. Selecionado, partiu para Recife onde foi conhecer o astro.

“Antes de vê-lo, os seguranças deram várias recomendações, disseram para não encostar nele, não dar presente, não abraçar… Mas ele chegou, abraçou todo mundo, foi muito simpático. Aí, veio falar comigo e perguntou o que eu havia feito para estar ali. Mostrei o vídeo das crianças e ele cantou Yellow Submarine enquanto assistia. Esse momento acabou aparecendo no Fantástico”, recorda o músico.

De volta a São Paulo, Fabio continuou fazendo apresentações com composições próprias. Mas também surgiram convites para um show com repertório dos Beatles e finalmente fez uma apresentação no Sesc com as canções da banda inglesa. Foi aí que Fabio chamou Gabriel para participar e nasceu “oficialmente” o Beatles Para Crianças. Passaram um ano e meio se apresentando em São Paulo e fizeram o primeiro show fora da cidade, em Manaus. Na capital amazonense, o público foi modesto, mas depois, em Brasília, fizeram cinco sessões lotadas. “Aí, a história mudou”, diz Fabio, que, diante do sucesso do projeto, teve que interromper a carreira de compositor.

Hoje, além do espetáculo que será apresentado em Salvador, o Beatles Para Crianças tem outros quatro shows, cada um com roteiro próprio e variações de repertório. Com uma ressalva: Yellow Submarine, que se tornou um clássico do projeto por toda sua história, está em todas as apresentações. Neste fim de semana, também serão apresentadas músicas como Help; I Wanna Hold Your Hand; Here Comes the Sun e Hey Jude.

Além do Meu Primeiro Show de Rock, Fabio e Gabriel têm três espetáculos já prontos: A Bagunça Continua, que é quase uma sequência do primeiro; A Misteriosa Viagem Começa, baseada no LP Magical Mistery Tour; Somos Heróis, em que os músicos se transformam em heróis que vão destruiu a máquina do silêncio. Em breve, estreiam o quinto modelo, que é Minha Banda de Rock.

“Vamos ensinar à criançada a realizar o sonho de muita gente, que é criar a sua própria banda. Estamos completando dez anos de nosso projeto e vamos mostrar como juntar amigos para criar sua própria banda, quais os segredos para fazer isso acontecer”, revela Fabio.

