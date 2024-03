SUSTO DO OUTRO LADO DO MUNDO

Bell Marques e família se assustam com alerta de terremoto durante viagem ao Japão

Cantor está passando as férias no país

Enquanto aqui era noite, Bell Marques acordava no Japão com um alerta de terremoto de grau alto. O artista está passando as férias do outro lado do mundo com os filhos Rafa e Pipo, a esposa Aninha e a nora, Pati Guerra.