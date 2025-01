FAMOSOS

Bell Marques se declara em aniversário da esposa: ‘Te amo muito’

O artista está casado há 43 anos com Aninha Marques

Celebrando mais um ano de vida nesta quinta-feira (2), Aninha Marques, esposa de Bell Marques, recebeu uma homenagem especial de aniversário do maridão. Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma linda declaração de amor à mãe de seus filhos, Rafa e Pipo Marques.

“Amore, parabéns! Nos finais de tarde, quando estamos admirando o pôr do sol da janela da nossa casa, vivemos momentos em que nos escolhemos. Olhar aquela luz, que transforma tudo em poesia silenciosa, traz a sensação de que viver uma vida inteira ao lado da pessoa que amamos ainda é pouco”, disse.

“Essa luz nos enche de paz e, em silêncio, peço a Deus que lhe dê muita saúde, muitos anos de vida e infinitas razões para sorrir. Que Ele proteja seus passos, ilumine seus caminhos e permita que eu esteja ao seu lado em cada momento, compartilhando os dias, as alegrias e as dificuldades, pois tudo se torna mais leve quando estou com você”, complertou.