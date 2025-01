CLIMA TENSO

Beto Jamaica critica Wesley Safadão após show no Réveillon em Alto Mar

Cantor do "É o Tchan" se irritou com a falta de respeito aos horários durante o evento em alto-mar

O Réveillon em Alto Mar, que ocorreu a bordo do MSC Seaview no Rio de Janeiro, foi marcado por luxo, celebrações e uma grandiosa queima de fogos em Copacabana. No entanto, o evento também gerou polêmica, especialmente por conta de uma situação envolvendo o cantor Wesley Safadão, que se apresentou por um tempo muito além do inicialmente combinado.