Betty, a Feia terá continuação em 2024, com mesmo elenco

A novela Betty a Feia. Crédito: divulgação

Betty, a Feia, uma das novelas colombianas mais populares da história da televisão, ganhará uma continuação no próximo ano.



Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello, protagonistas da novela original, vão dar vida novamente a Betty e Armando na nova versão, 20 anos após o início do casamento na novela.



A Amazon Prime Video anunciou que a série estreará em seu serviço de streaming direto em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo, em coprodução com os Estúdios RCN, da Colômbia.

“Essa aposta é a evolução da novela de maior sucesso da América Latina para distribuição no mercado digital”, disse comunicado de Alexander Marín, vice-presidente de distribuição da RCN.

A original Betty, a feia é considerada pelo Guinness World Records como a novela de maior sucesso da história.

Ela não apenas foi transmitida em centenas de países e dublada em 15 idiomas, mas também foi adaptada em vários territórios, incluindo Estados Unidos, Índia e África do Sul.

No Brasil, a novela colombiana foi exibida pela RedeTV no início dos anos 2000 e, anos mais tarde, ganhou uma versão brasileira produzida pela Record.

A história, de 1999, gira em torno de Beatriz Pinzón Solano, economista brilhante, com mestrado em finanças, que tinha um único "defeito": era feia. Quando ela começa a trabalhar na empresa Ecomoda como assistente do executivo Armando Mendoza, não apenas se apaixona por ele, mas tenta se tornar uma mulher bem-sucedida e desejada para conquistá-lo.

Desta vez, Betty será uma mulher empoderada e líder de uma empresa, mas com novos desafios familiares. Betty ainda está casada com Armando, mas terá que se esforçar para reconstruir seu relacionamento com Mila, a filha adolescente dos dois.

'Betty, a feia ' tinha uma energia saudável, com o enorme impacto que essa personagem teve nos códigos de beleza convencionais, o que explica por que se tornou uma franquia global com a qual todas as mulheres podem se identificar”, disse Francisco Morales, que lidera a estratégia de aquisições de conteúdo para a América Latina da Prime Vídeo.